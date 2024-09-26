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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1812 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1812 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1812 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1812 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 632 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 550 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 1 эскудо 1812 JP на аукционе Sedwick - May 4, 2017
Продавец Sedwick
Дата 4 мая 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
Перу 1 эскудо 1812 JP на аукционе Sedwick - October 29, 2013
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
Перу 1 эскудо 1812 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
733 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Перу 1 эскудо 1812 JP на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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