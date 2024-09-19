Каталог монет Перу

Чеканка вицекоролевства Перу

История перуанской нумизматики уходит корнями в 1568 год, когда первый монетный двор в Лиме начал чеканить монеты. Это был первый монетный двор в Южной Америке.

В Лиме чеканились серебряные монеты номиналом в четверть реала, в полреала, в 1, 2, 4 и 8 реалов. В первые годы своего существования в деятельности этого монетного двора было несколько нарушений, например, чеканка 8 реалов без королевского разрешения. Процесс чеканки вскоре был организован должным образом, но с открытием в 1574 году Монетного двора в Потоси Монетный двор Лимы утратил свое значение. Таким образом, чеканка прекратилась и была полностью закрыта примерно в 1592 году.

Купцы Лимы вскоре потребовали открытия монетного двора, чтобы он мог обеспечивать их наличными деньгами, необходимыми для торговли в таком важном порту, каким являлась Лима. В конце концов они добились этого в 1659 году но без королевского разрешения. Король потребовал закрыть монетный двор, как только узнал, что он открылся. Этот нелегальный монетный двор в Лиме чеканил очень мало монет и в основном они были из серебра. Однако он также отчеканил 200 монет номиналом 8 эскудо; первые 8 эскудо, когда-либо отчеканенные в Америке!

В 1863 году король Карл II дал разрешение на открытие нового монетного двора в Лиме. Этот монетный двор активен и по сей день. С самого начала он чеканил серебряные монеты (стоимостью полреала, 1, 2, 4 и 8 реалов) и золотые монеты (стоимостью 1, 2, 4 и 8 эскудо). Также было разрешено открыть еще один временный монетный двор в Куско, который чеканил лишь несколько монет номиналом 1 и 2 эскудо, датированных 1698 годом. С приходом к власти Бурбонов самым большим нумизматическим нововведением стала механизация монетного двора в Лиме. которая начала использовать монетные станки уже с 1751 года, а в 1792 году была начата чеканка монеты в четверть реала.

Первая чеканка Перуанской Республики

Когда разразилась война за независимость, роялисты продолжили чеканку монет в Лиме. Когда повстанцы захватили город в 1822 году, они начали чеканить монеты, метрологически соответствующие испанскому стандарту, но имевшие республиканскую символику.

Город быстро пал под властью роялистов, но на короткий период времени. В течение этих месяцев они чеканили республиканские монеты и, отступая, вывезли большую часть чеканного оборудования в Куско. Так появился монетный двор Куско, являвшийся республиканским монетным двором с 1825 по 1846 год. Позже в Куско в 1885-1886 годах был открыт еще один монетный двор.

Политические потрясения десятилетий после обретения независимости вызвали несколько реконфигураций перуанского государства. В результате таких изменений монеты так же со временем менялись, но с метрологической точки зрения всегда соответствовали испанскому стандарту. Между 1838 и 1841 годами в Арекипе существовал монетный двор; а в 1836, 1843 и 1844 годах в Паско чеканили монеты.

Десятичная система

Экономический бум, который пережила Перу в середине девятнадцатого века, позволил создать десятичную систему в благоприятных условиях. Итак, Соль родилась в 1863 году как биметаллическая денежная единица Перу.

1 соль был равен 5 франкам Латинского валютного союза (90% содержание серебра в монете весом 25 граммов). Соль был разделен на центы; серебряные субъединицы чеканились номиналом 1/2 соля, 1/5 соля, 1 динеро и полдинеро. Были также монеты достоинством 1 и 2 цента, сделанные из меди. Основной тираж монет был сделан из золота и состоял из 1 соля, 2 солей, 5 солей, 10 солей и 20 солей.

Экономические проблемы вернулись в Перу, заставив страну отказаться от биметаллической системы и принять серебряный стандарт в 1872 году. В конце этого десятилетия разразилась Тихоокеанская война, и эти проблемы стали еще хуже. В 1880 году была учреждена новая денежная единица — инка, которая делилась на 5 песет, а каждая песета — на 2 реала. Несколько монет номиналом 1 песета, 5 песет и полуреал были отчеканены как на монетном дворе в Лиме, так и на временном монетном дворе в Аякучо.

После войны продолжали чеканить серебряные монеты номинированные в солях. Но в скоре была учреждена новая золотая единица — перуанский фунт (libra peruana), который был равен одному фунту стерлингов. Таким образом, до 1930 года в Перу существовала система, в которой золотые монеты соответствовали английскому стандарту, а серебряные монеты — французскому. В то же время с 1879 года выпускались мелкие мельхиоровые монеты номиналом от 1 до 20 копеек. Эти монеты из неблагородных металлов постепенно заняли свое место в чеканке государства Перу.

Экономика Перу оставалась достаточно стабильной до 1980-х годов. Затем в старне разразилась значительная инфляция, и в 1985 году в качестве денежной единицы была введена Инти. 1 Инти был равен 1 000 солей.

Инфляция оставалась неконтролируемой, и инти очень быстро обесценивались. В конце концов, в 1991 году соль была вновь введена в качестве денежной единицы в Перу (известная тогда как «новая соль»), и 1 соль был равен 1 000 000 инти. Этот новый номинал установил монеты номиналом от 1 цента до 5 солей, которые продолжают использоваться и по сей день.

Адольфо Руиз