Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1772 года JM "Тип 1772-1789" (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1772
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1772 года со знаком JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1164 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 5463 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
4320 $
Цена в валюте аукциона 4320 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1753 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Дата 2 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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