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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1772 года JM "Тип 1772-1789" (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1772 года JM "Тип 1772-1789" - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1772 года JM "Тип 1772-1789" - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1772
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1772 года со знаком JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1164 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 5463 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (3)
  • UBS (1)
  • Warin Global Investments (1)
Перу 8 эскудо 1772 JM на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
4320 $
Цена в валюте аукциона 4320 USD
Перу 8 эскудо 1772 JM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1753 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Перу 8 эскудо 1772 JM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1772 JM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1772 JM на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Перу 8 эскудо 1772 JM на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1772 JM на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1772 JM на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1772 JM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1772 JM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1772 JM на аукционе LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT - July 2, 2022
Продавец LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Дата 2 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Перу 8 эскудо 1772 JM на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1772 JM на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1772 JM на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1772 JM на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1772 JM на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1772 JM на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1772 JM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1772 JM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1772 JM на аукционе Stack's - August 16, 2019
Перу 8 эскудо 1772 JM на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1772 JM на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1772 JM на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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