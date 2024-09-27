Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Перу 1772 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1772 LM JM
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
8 эскудо 1772 JM
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
4 эскудо 1772 JM
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 эскудо 1772 LM JM
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 эскудо 1772 JM
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 эскудо 1772 MJ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 эскудо 1772 LM JM
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 эскудо 1772 JM
Средняя цена 500 $
Продажи
0 6
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск