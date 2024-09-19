Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1772 года MJ "Тип 1772-1789" (Перу, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1772
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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