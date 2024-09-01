Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1772 года JM "Тип 1772-1789" (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1772 года JM "Тип 1772-1789" - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1772 года JM "Тип 1772-1789" - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1772
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1772 года со знаком JM. Это золотая монета периода Карла III

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Roma Numismatics (1)
Перу 2 эскудо 1772 JM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Перу 2 эскудо 1772 JM на аукционе Roma Numismatics - March 3, 2018
Продавец Roma Numismatics
Дата 3 марта 2018
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Перу Каталог монет Карла III Монеты Перу 1772 года Все перуанские монеты перуанские золотые монеты перуанские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск