Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1772 года JM "Тип 1772-1789" (Перу, Карл III)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1772
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1772 года со знаком JM. Это золотая монета периода Карла III
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Roma Numismatics (1)
Где продать?
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