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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1772 года JM "Тип 1772-1789" (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1772 года JM "Тип 1772-1789" - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1772 года JM "Тип 1772-1789" - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1772
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1772 года со знаком JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе Cayón Subastas за 520 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
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  • Cayón (3)
Перу 1 эскудо 1772 JM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
557 $
Цена в валюте аукциона 520 EUR
Перу 1 эскудо 1772 JM на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
451 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Перу 1 эскудо 1772 JM на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Перу 1 эскудо 1772 JM на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Перу 1 эскудо 1772 JM на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
Перу 1 эскудо 1772 JM на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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