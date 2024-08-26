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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1809 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1809 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1809 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1809
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1809 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34130 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 17 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
3308 $
Цена в валюте аукциона 3000 CHF
Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
2406 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе Stack's - August 24, 2022
Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
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Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе Stack's - August 21, 2021
Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе Heritage - November 6, 2020
Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе Tauler & Fau - June 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе Tauler & Fau - March 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Продавец Great Coins & Art Auctions
Дата 6 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону
Перу 8 эскудо 1809 JP на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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