Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1809 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1809
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1809 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34130 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 17 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU58 PCGS
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Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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