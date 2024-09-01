Перу Период: 1746-1833 1746-1833
Золотые монеты 8 эскудо Фердинанда VII - Перу
8 эскудо 1808-1811
Год Знак Описание Продажи Продажи1808 JP 0 301809 JP 2 751810 JP 0 1381811 JP 0 80
8 эскудо 1811-1812
Год Знак Описание Продажи Продажи1811 JP 0 01812 JP 1 51
8 эскудо 1812-1813
Год Знак Описание Продажи Продажи1812 JP 1 771813 JP 0 115
8 эскудо 1814-1824
Год Знак Описание Продажи Продажи1814 JP 0 1191815 JP 0 611816 JP 0 941817 JP 0 821818 JP 0 601819 JP 0 721820 JP 0 681821 JP 0 421824 C G 0 69
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