Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1812 года JP "Тип 1811-1812" (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1812 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1173 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 16100 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
2303 $
Цена в валюте аукциона 2150 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
1194 $
Цена в валюте аукциона 1226 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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