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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1812 года JP "Тип 1811-1812" (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1812 года JP "Тип 1811-1812" - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1812 года JP "Тип 1811-1812" - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1812 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1173 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 16100 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
2303 $
Цена в валюте аукциона 2150 EUR
Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
1194 $
Цена в валюте аукциона 1226 EUR
Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Heritage - May 7, 2021
Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Stack's - August 16, 2019
Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Cayón - March 31, 2016
Продавец Cayón
Дата 31 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Goldberg - June 1, 2015
Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Goldberg - June 1, 2015
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе HERVERA - April 30, 2015
Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Soler y Llach - April 29, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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