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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1812 года JP "Тип 1812-1813" (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1812 года JP "Тип 1812-1813" - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1812 года JP "Тип 1812-1813" - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1812 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 398 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2700 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Palombo - March 27, 2024
Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1494 $
Цена в валюте аукциона 1350 CHF
Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1735 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Numisor - April 25, 2023
Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность XF
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность AU
Цена
Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Stack's - August 16, 2019
Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Nihon - March 3, 2019
Продавец Nihon
Дата 3 марта 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Stack's - January 13, 2019
Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Stack's - January 13, 2019
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где купить?
Перу 8 эскудо 1812 JP на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность AU55 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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