Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1814 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (119)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1814 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 22609 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4600 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1753 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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