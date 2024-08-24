Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1814 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1814 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1814 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (119)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1814 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 22609 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4600 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (2)
  • Aureo & Calicó (30)
  • Cayón (13)
  • Creusy Numismatique (3)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (15)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (10)
  • Jesús Vico (5)
  • Künker (1)
  • Monedalia.es (2)
  • Nihon (2)
  • Numimarket (1)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Sedwick (2)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (11)
  • Spink (1)
  • Stack's (3)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (6)
  • UBS (5)
Перу 8 эскудо 1814 JP на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1550 $
Цена в валюте аукциона 1550 USD
Перу 8 эскудо 1814 JP на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1753 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Перу 8 эскудо 1814 JP на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Перу 8 эскудо 1814 JP на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1814 JP на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1814 JP на аукционе Stephen Album - May 15, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1814 JP на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1814 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1814 JP на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1814 JP на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1814 JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1814 JP на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1814 JP на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1814 JP на аукционе Heritage - August 20, 2021
Перу 8 эскудо 1814 JP на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1814 JP на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1814 JP на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1814 JP на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1814 JP на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1814 JP на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1814 JP на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1814 JP на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Перу 8 эскудо 1814 JP на аукционе Nihon - July 12, 2020
Продавец Nihon
Дата 12 июля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Перу Каталог монет Фердинанда VII Монеты Перу 1814 года Все перуанские монеты перуанские золотые монеты перуанские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск