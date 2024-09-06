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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1819 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1819 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1819 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1819
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1819 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 71442 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2800 USD. Торги состоялись 17 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1779 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1725 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Stack's - May 17, 2023
Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Stack's - May 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Stack's - November 16, 2022
Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Heritage - August 20, 2021
Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Heritage - August 20, 2021
Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Stack's - February 26, 2021
Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Stack's - February 26, 2021
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность AU53 NGC
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Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Auction World - January 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Heritage - January 7, 2019
Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Auction World - July 15, 2018
Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1819 JP на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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