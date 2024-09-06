Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1819 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1819
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1819 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 71442 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2800 USD. Торги состоялись 17 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность XF
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