Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1817 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1817 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 21089 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3300 USD. Торги состоялись 16 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
1740 $
Цена в валюте аукциона 1740 USD
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 29 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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