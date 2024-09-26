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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1817 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1817 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1817 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1817 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 21089 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3300 USD. Торги состоялись 16 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1817 JP на аукционе Heritage - December 21, 2023
Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
1740 $
Цена в валюте аукциона 1740 USD
Перу 8 эскудо 1817 JP на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Перу 8 эскудо 1817 JP на аукционе Jesús Vico - April 18, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1817 JP на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1817 JP на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1817 JP на аукционе Aurea - December 10, 2022
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1817 JP на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1817 JP на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1817 JP на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1817 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1817 JP на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1817 JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1817 JP на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1817 JP на аукционе Stack's - January 16, 2021
Перу 8 эскудо 1817 JP на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1817 JP на аукционе Soler y Llach - December 14, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1817 JP на аукционе Oslo Myntgalleri - November 29, 2020
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 29 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1817 JP на аукционе Numismatica Ranieri - November 21, 2020
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 21 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1817 JP на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1817 JP на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1817 JP на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1817 JP на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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