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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Перу 1817 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1817 JP
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 82
Аверс
Реверс
4 эскудо 1817 JP
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 эскудо 1817 JP
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 эскудо 1817 JP
Средняя цена 370 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1817 L JP
Средняя цена 700 $
Продажи
0 21
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