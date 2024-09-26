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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1817 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1817 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1817 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1817 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 411 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (1)
Перу 2 эскудо 1817 JP на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Перу 2 эскудо 1817 JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
1630 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Перу 2 эскудо 1817 JP на аукционе Heritage - May 7, 2021
Перу 2 эскудо 1817 JP на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 2 эскудо 1817 JP на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Перу 2 эскудо 1817 JP на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Перу 2 эскудо 1817 JP на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность VF
Цена
Перу 2 эскудо 1817 JP на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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