Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1/2 эскудо 1817 года L JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,873)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0491 oz) 1,5277 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1/2 эскудо 1817 года со знаком L JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 896 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1000 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
685 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 октября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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