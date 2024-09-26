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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1/2 эскудо 1817 года L JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1817 года L JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 эскудо 1817 года L JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,873)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0491 oz) 1,5277 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1/2 эскудо 1817 года со знаком L JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 896 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1000 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 1/2 эскудо 1817 L JP на аукционе Rio de la Plata - December 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Перу 1/2 эскудо 1817 L JP на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
685 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Перу 1/2 эскудо 1817 L JP на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1817 L JP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1817 L JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1817 L JP на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1817 L JP на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1817 L JP на аукционе Heritage - October 13, 2019
Перу 1/2 эскудо 1817 L JP на аукционе Heritage - October 13, 2019
Продавец Heritage
Дата 13 октября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1817 L JP на аукционе Heritage - September 9, 2019
Перу 1/2 эскудо 1817 L JP на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1817 L JP на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1817 L JP на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1817 L JP на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1817 L JP на аукционе Sedwick - April 30, 2015
Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность UNC
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Перу 1/2 эскудо 1817 L JP на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
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Перу 1/2 эскудо 1817 L JP на аукционе Stack's - January 14, 2015
Перу 1/2 эскудо 1817 L JP на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1817 L JP на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1817 L JP на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
Перу 1/2 эскудо 1817 L JP на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1817 L JP на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1817 L JP на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1817 L JP на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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