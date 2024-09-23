Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1817 года JP (Перу, Фердинанд VII)

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1817 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 32120 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Heritage (2)
  • Sedwick (3)
  • Stack's (1)
Перу 4 эскудо 1817 JP на аукционе Heritage - September 11, 2018
Перу 4 эскудо 1817 JP на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Перу 4 эскудо 1817 JP на аукционе Heritage - January 8, 2018
Перу 4 эскудо 1817 JP на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Перу 4 эскудо 1817 JP на аукционе Sedwick - May 4, 2017
Продавец Sedwick
Дата 4 мая 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
Перу 4 эскудо 1817 JP на аукционе Sedwick - May 19, 2016
Продавец Sedwick
Дата 19 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Перу 4 эскудо 1817 JP на аукционе Sedwick - May 1, 2014
Продавец Sedwick
Дата 1 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Перу 4 эскудо 1817 JP на аукционе Stack's - January 9, 2011
Перу 4 эскудо 1817 JP на аукционе Stack's - January 9, 2011
Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность XF
Цена
Перу 4 эскудо 1817 JP на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Перу Каталог монет Фердинанда VII Монеты Перу 1817 года Все перуанские монеты перуанские золотые монеты перуанские монеты номиналом 4 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск