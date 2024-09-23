Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1817 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1817 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 32120 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Где продать?
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