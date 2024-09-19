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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1817 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1817 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1817 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1817 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1373 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 570 EUR. Торги состоялись 12 марта 2020.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Перу 1 эскудо 1817 JP на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
640 $
Цена в валюте аукциона 570 EUR
Перу 1 эскудо 1817 JP на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность XF
Цена
505 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Перу 1 эскудо 1817 JP на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Перу 1 эскудо 1817 JP на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1817 JP на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Перу 1 эскудо 1817 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
Перу 1 эскудо 1817 JP на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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