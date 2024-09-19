Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1817 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1817 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1373 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 570 EUR. Торги состоялись 12 марта 2020.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (3)
- Cayón (2)
- HERVERA (1)
- Soler y Llach (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность XF
Цена
505 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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