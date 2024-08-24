Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1821 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1821
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1821 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 22401 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2250 USD. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1378 $
Цена в валюте аукциона 15000 NOK
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 30 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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