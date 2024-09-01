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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1824 года C G (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1824 года C G - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1824 года C G - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1824
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Куско
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1824 года со знаком C G. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 21090 проданному на аукционе Stack's Bowers за 11000 USD. Торги состоялись 16 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
3555 $
Цена в валюте аукциона 3300 EUR
Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
3360 $
Цена в валюте аукциона 3360 USD
Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Heritage - May 7, 2021
Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Heritage - January 22, 2021
Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Stack's - January 16, 2021
Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Stack's - August 7, 2020
Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Stack's - January 19, 2020
Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе CNG - September 11, 2019
Продавец CNG
Дата 11 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Stack's - August 16, 2019
Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Heritage - August 15, 2019
Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1824 C G на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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