Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1824 года C G (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1824
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Куско
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1824 года со знаком C G. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 21090 проданному на аукционе Stack's Bowers за 11000 USD. Торги состоялись 16 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
3360 $
Цена в валюте аукциона 3360 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец CNG
Дата 11 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Где продать?
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