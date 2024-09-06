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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Перу 1824 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1824 C G
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 69
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