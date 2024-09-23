Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1820 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1820
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1820 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1626 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3200 EUR. Торги состоялись 29 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
1769 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 17 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?
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