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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1820 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1820 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1820 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1820
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1820 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1626 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3200 EUR. Торги состоялись 29 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1820 JP на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Перу 8 эскудо 1820 JP на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1467 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Перу 8 эскудо 1820 JP на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
1769 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Перу 8 эскудо 1820 JP на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1820 JP на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1820 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1820 JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1820 JP на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1820 JP на аукционе Varesi - October 1, 2021
Продавец Varesi
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1820 JP на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1820 JP на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1820 JP на аукционе Stack's - January 19, 2020
Перу 8 эскудо 1820 JP на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1820 JP на аукционе Heritage - September 9, 2019
Перу 8 эскудо 1820 JP на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1820 JP на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1820 JP на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1820 JP на аукционе Auction World - April 23, 2018
Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1820 JP на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1820 JP на аукционе Auction World - January 22, 2018
Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1820 JP на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1820 JP на аукционе Nomisma - October 17, 2017
Продавец Nomisma
Дата 17 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1820 JP на аукционе Stack's - August 4, 2017
Перу 8 эскудо 1820 JP на аукционе Stack's - August 4, 2017
Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1820 JP на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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