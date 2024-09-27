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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Перу 1820 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1820 JP
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
4 эскудо 1820 JP
Средняя цена 840 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 эскудо 1820 JP
Средняя цена 910 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 эскудо 1820 JP
Средняя цена 360 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1820 L JP
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 26
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