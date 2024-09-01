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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1820 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1820 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1820 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1820
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1820 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1134 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2300 USD. Торги состоялись 13 декабря 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
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Перу 4 эскудо 1820 JP на аукционе Stack's - January 17, 2021
Перу 4 эскудо 1820 JP на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Перу 4 эскудо 1820 JP на аукционе Heritage - January 13, 2020
Перу 4 эскудо 1820 JP на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
Перу 4 эскудо 1820 JP на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
Перу 4 эскудо 1820 JP на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность XF
Цена
Перу 4 эскудо 1820 JP на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
1459 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Перу 4 эскудо 1820 JP на аукционе Aureo & Calicó - January 27, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 января 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 4 эскудо 1820 JP на аукционе Stack's - January 15, 2008
Перу 4 эскудо 1820 JP на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность AU
Цена
******
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Перу 4 эскудо 1820 JP на аукционе Stack's - February 22, 2007
Перу 4 эскудо 1820 JP на аукционе Stack's - February 22, 2007
Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2007
Сохранность AU
Цена
Перу 4 эскудо 1820 JP на аукционе Stack's - December 14, 2006
Перу 4 эскудо 1820 JP на аукционе Stack's - December 14, 2006
Продавец Stack's
Дата 14 декабря 2006
Сохранность UNC
Цена
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Перу 4 эскудо 1820 JP на аукционе Stack's - August 3, 2006
Перу 4 эскудо 1820 JP на аукционе Stack's - August 3, 2006
Продавец Stack's
Дата 3 августа 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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