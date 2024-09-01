Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1820 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1820
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1820 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1134 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2300 USD. Торги состоялись 13 декабря 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 января 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 декабря 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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