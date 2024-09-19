Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1820 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1820
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1820 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2101 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 750 EUR. Торги состоялись 27 октября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (2)
- Cayón (1)
- Stack's (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск