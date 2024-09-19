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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1820 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1820 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1820 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1820
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1820 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2101 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 750 EUR. Торги состоялись 27 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 2 эскудо 1820 JP на аукционе Stack's - August 8, 2012
Перу 2 эскудо 1820 JP на аукционе Stack's - August 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность XF
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Перу 2 эскудо 1820 JP на аукционе Stack's - June 15, 2011
Перу 2 эскудо 1820 JP на аукционе Stack's - June 15, 2011
Продавец Stack's
Дата 15 июня 2011
Сохранность AU50 PCGS
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Перу 2 эскудо 1820 JP на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 2 эскудо 1820 JP на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
Перу 2 эскудо 1820 JP на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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