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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1/2 эскудо 1820 года L JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1820 года L JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 эскудо 1820 года L JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,873)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0491 oz) 1,5277 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1820
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1/2 эскудо 1820 года со знаком L JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1078 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 2400 USD. Торги состоялись 4 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 1/2 эскудо 1820 L JP на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Перу 1/2 эскудо 1820 L JP на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
437 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Перу 1/2 эскудо 1820 L JP на аукционе Heritage - September 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Перу 1/2 эскудо 1820 L JP на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1820 L JP на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1820 L JP на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1820 L JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1820 L JP на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1820 L JP на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1820 L JP на аукционе Soler y Llach - October 24, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1820 L JP на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1820 L JP на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1820 L JP на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1820 L JP на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1820 L JP на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1820 L JP на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1820 L JP на аукционе Stack's - August 13, 2014
Перу 1/2 эскудо 1820 L JP на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1820 L JP на аукционе Stack's - January 8, 2012
Перу 1/2 эскудо 1820 L JP на аукционе Stack's - January 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 января 2012
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1820 L JP на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
Перу 1/2 эскудо 1820 L JP на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1820 L JP на аукционе Stack's - June 15, 2011
Перу 1/2 эскудо 1820 L JP на аукционе Stack's - June 15, 2011
Продавец Stack's
Дата 15 июня 2011
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Перу 1/2 эскудо 1820 L JP на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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