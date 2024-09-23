Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1/2 эскудо 1820 года L JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,873)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0491 oz) 1,5277 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1820
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1/2 эскудо 1820 года со знаком L JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1078 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 2400 USD. Торги состоялись 4 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 января 2012
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 июня 2011
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?
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