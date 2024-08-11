Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1816 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1816 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31132 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3000 USD. Торги состоялись 24 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2600 USD
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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