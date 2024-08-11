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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1816 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1816 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1816 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1816 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31132 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3000 USD. Торги состоялись 24 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1816 JP на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2350 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Перу 8 эскудо 1816 JP на аукционе Stack's - January 14, 2024
Перу 8 эскудо 1816 JP на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2600 USD
Перу 8 эскудо 1816 JP на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1816 JP на аукционе Heritage - February 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1816 JP на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1816 JP на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1816 JP на аукционе Stack's - August 24, 2022
Перу 8 эскудо 1816 JP на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1816 JP на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1816 JP на аукционе Oslo Myntgalleri - May 7, 2022
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1816 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1816 JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1816 JP на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1816 JP на аукционе Heritage - August 20, 2021
Перу 8 эскудо 1816 JP на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1816 JP на аукционе Heritage - August 20, 2021
Перу 8 эскудо 1816 JP на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1816 JP на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1816 JP на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Перу 8 эскудо 1816 JP на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1816 JP на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1816 JP на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1816 JP на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1816 JP на аукционе Jesús Vico - June 30, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 30 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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