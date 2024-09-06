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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1810 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1810 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1810 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1810
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (138)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1810 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 422 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 8000 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1810 JP на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
2280 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Перу 8 эскудо 1810 JP на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6203 $
Цена в валюте аукциона 5750 EUR
Перу 8 эскудо 1810 JP на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1810 JP на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1810 JP на аукционе Heritage - February 19, 2024
Продавец Heritage
Дата 19 февраля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1810 JP на аукционе Stack's - January 14, 2024
Перу 8 эскудо 1810 JP на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1810 JP на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1810 JP на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1810 JP на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1810 JP на аукционе Heritage - December 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1810 JP на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1810 JP на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
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Перу 8 эскудо 1810 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1810 JP на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
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Перу 8 эскудо 1810 JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1810 JP на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1810 JP на аукционе Stack's - January 16, 2021
Перу 8 эскудо 1810 JP на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1810 JP на аукционе New York Sale - January 14, 2021
Продавец New York Sale
Дата 14 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1810 JP на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1810 JP на аукционе Stack's - August 7, 2020
Перу 8 эскудо 1810 JP на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1810 JP на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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