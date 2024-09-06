Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1810 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1810
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (138)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1810 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 422 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 8000 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6203 $
Цена в валюте аукциона 5750 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 февраля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 14 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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