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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1818 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1818 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1818 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1818 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 837 проданному на аукционе Numisor за 2500 CHF. Торги состоялись 27 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1818 JP на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1580 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Перу 8 эскудо 1818 JP на аукционе Heritage - December 21, 2023
Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
1740 $
Цена в валюте аукциона 1740 USD
Перу 8 эскудо 1818 JP на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1818 JP на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1818 JP на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1818 JP на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1818 JP на аукционе Stack's - January 14, 2023
Перу 8 эскудо 1818 JP на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1818 JP на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1818 JP на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1818 JP на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1818 JP на аукционе Numisor - June 27, 2022
Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1818 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1818 JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1818 JP на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1818 JP на аукционе Heritage - March 5, 2020
Перу 8 эскудо 1818 JP на аукционе Heritage - March 5, 2020
Продавец Heritage
Дата 5 марта 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1818 JP на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1818 JP на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1818 JP на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1818 JP на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Перу 8 эскудо 1818 JP на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1818 JP на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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