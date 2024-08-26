Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1818 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1818
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1818 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 837 проданному на аукционе Numisor за 2500 CHF. Торги состоялись 27 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
1740 $
Цена в валюте аукциона 1740 USD
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 марта 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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