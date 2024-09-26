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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1815 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1815 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1815 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1815
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1815 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31064 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1815 JP на аукционе Stack's - January 14, 2023
Перу 8 эскудо 1815 JP на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1750 $
Цена в валюте аукциона 1750 USD
Перу 8 эскудо 1815 JP на аукционе Heritage - August 18, 2022
Продавец Heritage
Дата 18 августа 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Перу 8 эскудо 1815 JP на аукционе Chaponnière - May 21, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 21 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1815 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1815 JP на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1815 JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1815 JP на аукционе Heritage - August 20, 2021
Перу 8 эскудо 1815 JP на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1815 JP на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1815 JP на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1815 JP на аукционе Oslo Myntgalleri - November 29, 2020
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 29 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1815 JP на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1815 JP на аукционе Stack's - August 16, 2019
Перу 8 эскудо 1815 JP на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1815 JP на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1815 JP на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1815 JP на аукционе Jesús Vico - April 2, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 2 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1815 JP на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1815 JP на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1815 JP на аукционе Aureo & Calicó - October 16, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1815 JP на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1815 JP на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1815 JP на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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