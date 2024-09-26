Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1815 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1815
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1815 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31064 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1750 $
Цена в валюте аукциона 1750 USD
Продавец Heritage
Дата 18 августа 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 29 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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