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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1813 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1813 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1813 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1813 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 25268 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6900 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1813 JP на аукционе Heritage - August 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 августа 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Перу 8 эскудо 1813 JP на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1730 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Перу 8 эскудо 1813 JP на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Перу 8 эскудо 1813 JP на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1813 JP на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность VG
Цена
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Перу 8 эскудо 1813 JP на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1813 JP на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1813 JP на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1813 JP на аукционе Heritage - March 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1813 JP на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1813 JP на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1813 JP на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
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Перу 8 эскудо 1813 JP на аукционе Numisor - June 27, 2022
Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность MS60 NGC
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Перу 8 эскудо 1813 JP на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1813 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Перу 8 эскудо 1813 JP на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1813 JP на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1813 JP на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1813 JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1813 JP на аукционе Jesús Vico - July 20, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1813 JP на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1813 JP на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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