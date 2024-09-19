Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1813 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1813 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 25268 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6900 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 1 августа 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность VG
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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