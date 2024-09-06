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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Перу 1813 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1813 JP
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 115
Аверс
Реверс
4 эскудо 1813 JP
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 эскудо 1813 JP
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 эскудо 1813 JP
Средняя цена 200 $
Продажи
0 4
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