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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1813 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1813 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1813 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Daniel Frank Sedwick

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1813 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3519 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1092.5 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 1 эскудо 1813 JP на аукционе Sedwick - May 4, 2017
Продавец Sedwick
Дата 4 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Перу 1 эскудо 1813 JP на аукционе Sedwick - October 29, 2013
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2013
Сохранность AU
Цена
Перу 1 эскудо 1813 JP на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
401 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Перу 1 эскудо 1813 JP на аукционе Stack's - April 20, 2005
Перу 1 эскудо 1813 JP на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU50 NGC
Цена
1093 $
Цена в валюте аукциона 1092.5 USD

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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