Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1813 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Daniel Frank Sedwick
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1813 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3519 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1092.5 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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