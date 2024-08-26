Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1813 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1813 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3518 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9200 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Aureo & Calicó (1)
- Cayón (2)
- GINZA (1)
- Goldberg (1)
- Nihon (1)
- Sedwick (2)
- Stack's (2)
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
3400 $
Цена в валюте аукциона 3400 USD
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск