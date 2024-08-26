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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1813 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1813 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1813 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1813 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3518 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9200 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (2)
  • Stack's (2)
Перу 4 эскудо 1813 JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
2642 $
Цена в валюте аукциона 2350 EUR
Перу 4 эскудо 1813 JP на аукционе Stack's - January 16, 2022
Перу 4 эскудо 1813 JP на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
3400 $
Цена в валюте аукциона 3400 USD
Перу 4 эскудо 1813 JP на аукционе Nihon - March 3, 2019
Продавец Nihon
Дата 3 марта 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Перу 4 эскудо 1813 JP на аукционе GINZA - November 3, 2018
Продавец GINZA
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
Перу 4 эскудо 1813 JP на аукционе Auction World - October 15, 2017
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Перу 4 эскудо 1813 JP на аукционе Sedwick - May 4, 2017
Продавец Sedwick
Дата 4 мая 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
Перу 4 эскудо 1813 JP на аукционе Sedwick - October 29, 2013
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
Перу 4 эскудо 1813 JP на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Перу 4 эскудо 1813 JP на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность AU
Цена
Перу 4 эскудо 1813 JP на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Перу 4 эскудо 1813 JP на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность AU
Цена
******
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Перу 4 эскудо 1813 JP на аукционе Stack's - April 20, 2005
Перу 4 эскудо 1813 JP на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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