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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1813 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1813 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1813 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1813 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 918 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 3600 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Warin Global Investments (1)
Перу 2 эскудо 1813 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1177 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Перу 2 эскудо 1813 JP на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
545 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Перу 2 эскудо 1813 JP на аукционе Warin Global Investments - September 18, 2018
Продавец Warin Global Investments
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Перу 2 эскудо 1813 JP на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 2 эскудо 1813 JP на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 2 эскудо 1813 JP на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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