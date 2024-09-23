Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1813 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1813 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 918 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 3600 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (3)
- HERVERA (1)
- Soler y Llach (1)
- Warin Global Investments (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1177 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
545 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Продавец Warin Global Investments
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск