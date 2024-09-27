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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1808 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1808 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1808 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Maison Palombo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1808 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3195 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 7000 CHF. Торги состоялись 19 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Status International - June 7, 2024
Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
3209 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
4560 $
Цена в валюте аукциона 4560 USD
Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Numisor - June 27, 2022
Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Palombo - November 17, 2019
Продавец Palombo
Дата 17 ноября 2019
Сохранность AU58 NGC
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Frühwald - May 16, 2019
Продавец Frühwald
Дата 16 мая 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Jesús Vico - March 5, 2015
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе HERVERA - July 10, 2014
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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