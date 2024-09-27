Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1808 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Maison Palombo
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1808
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1808 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3195 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 7000 CHF. Торги состоялись 19 мая 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
3209 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 17 ноября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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