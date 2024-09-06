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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Перу 1808 года

Золотые монеты (Карл IV)

Аверс
Реверс
8 эскудо 1808 JP
Средняя цена 1500 $
Продажи
1 66
Аверс
Реверс
4 эскудо 1808 JP
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 эскудо 1808 JP
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 эскудо 1808 JP
Средняя цена 340 $
Продажи
0 3

Золотые монеты (Фердинанд VII)

Аверс
Реверс
8 эскудо 1808 JP
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 30
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