Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1808 года JP (Перу, Карл IV)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1808 года со знаком JP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5051 проданному на аукционе Cayón Subastas за 560 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
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