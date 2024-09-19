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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1808 года JP (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1808 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1808 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1808 года со знаком JP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5051 проданному на аукционе Cayón Subastas за 560 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
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  • Cayón (2)
  • CNG (1)
Перу 1 эскудо 1808 JP на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
537 $
Цена в валюте аукциона 560 EUR
Перу 1 эскудо 1808 JP на аукционе CNG - January 22, 2019
Продавец CNG
Дата 22 января 2019
Сохранность VF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Перу 1 эскудо 1808 JP на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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