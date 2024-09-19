Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1808 года JP (Перу, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1808 года со знаком JP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 35022 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3960 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU53 PCGS
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS60 NGC
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS60 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS62 NGC
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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