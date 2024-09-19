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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1808 года JP (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1808 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1808 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1808 года со знаком JP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 35022 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3960 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1853 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Palombo - March 27, 2024
Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Stack's - February 24, 2022
Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Heritage - August 20, 2021
Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS62 NGC
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Stack's - August 16, 2018
Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
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Где купить?
Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Stack's - August 24, 2024
Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Stack's - August 24, 2024
Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Stack's - August 24, 2024
Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Stack's - August 24, 2024
Перу 8 эскудо 1808 JP на аукционе Stack's - August 24, 2024
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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