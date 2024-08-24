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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1808 года JP (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1808 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1808 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1808 года со знаком JP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1560 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2500 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.

Сохранность
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Перу 4 эскудо 1808 JP на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
2872 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Перу 4 эскудо 1808 JP на аукционе Aureo & Calicó - February 3, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
Перу 4 эскудо 1808 JP на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Перу 4 эскудо 1808 JP на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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