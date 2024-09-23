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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1811 года JP "Тип 1808-1811" (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1811 года JP "Тип 1808-1811" - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1811 года JP "Тип 1808-1811" - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1811 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 7500 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1811 JP на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
2153 $
Цена в валюте аукциона 340000 JPY
Перу 8 эскудо 1811 JP на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
2294 $
Цена в валюте аукциона 2125 EUR
Перу 8 эскудо 1811 JP на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1811 JP на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1811 JP на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1811 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1811 JP на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1811 JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1811 JP на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1811 JP на аукционе Heritage - May 7, 2021
Перу 8 эскудо 1811 JP на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1811 JP на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1811 JP на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1811 JP на аукционе Roma Numismatics - July 23, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1811 JP на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1811 JP на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1811 JP на аукционе Sedwick - November 1, 2019
Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1811 JP на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1811 JP на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1811 JP на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1811 JP на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1811 JP на аукционе Stack's - August 16, 2019
Перу 8 эскудо 1811 JP на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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