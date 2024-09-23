Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1811 года JP "Тип 1808-1811" (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1811 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 7500 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
2153 $
Цена в валюте аукциона 340000 JPY
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 23 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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