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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Перу 1811 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1811 JP
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
8 эскудо 1811 JP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
4 эскудо 1811 JP
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 эскудо 1811 JP
Средняя цена 830 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 эскудо 1811 JP
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 3
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