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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1811 года JP (Перу, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1811 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1811 года JP - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1811 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4389 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3600 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (2)
Перу 1 эскудо 1811 JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
4047 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Перу 1 эскудо 1811 JP на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
646 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Перу 1 эскудо 1811 JP на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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