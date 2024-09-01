Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1811 года JP (Перу, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1811 года со знаком JP. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1780 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2100 EUR. Торги состоялись 28 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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