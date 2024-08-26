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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1802 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1802 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1802 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1802 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 35492 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 7 июля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Перу 8 эскудо 1802 IJ на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1952 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Перу 8 эскудо 1802 IJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 15, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1264 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Перу 8 эскудо 1802 IJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1802 IJ на аукционе Roxbury’s - October 21, 2022
Продавец Roxbury’s
Дата 21 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1802 IJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1802 IJ на аукционе Roxbury’s - July 23, 2022
Продавец Roxbury’s
Дата 23 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1802 IJ на аукционе Heritage - July 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1802 IJ на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1802 IJ на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1802 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1802 IJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1802 IJ на аукционе Tauler & Fau - April 29, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1802 IJ на аукционе Tauler & Fau - March 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1802 IJ на аукционе Heritage - January 21, 2020
Перу 8 эскудо 1802 IJ на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1802 IJ на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1802 IJ на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1802 IJ на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1802 IJ на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1802 IJ на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1802 IJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1802 IJ на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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