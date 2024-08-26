Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1802 года IJ (Перу, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1802
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1802 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 35492 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 7 июля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1952 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1264 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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