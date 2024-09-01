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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1757 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1757 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1757 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1757
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1757 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 21446 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9600 USD. Торги состоялись 17 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
2849 $
Цена в валюте аукциона 450000 JPY
Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
2390 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе La Galerie Numismatique - March 5, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Stack's - August 24, 2022
Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Stack's - August 21, 2021
Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Heritage - August 20, 2021
Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Heritage - August 20, 2021
Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Nihon - June 13, 2021
Продавец Nihon
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Jesús Vico - April 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Heritage - January 22, 2021
Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Heritage - January 22, 2021
Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Numismatica Ranieri - November 21, 2020
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 21 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Где купить?
Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Stack's - August 18, 2024
Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Stack's - August 18, 2024
Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Stack's - August 18, 2024
Перу 8 эскудо 1757 LM JM на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность XF45 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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