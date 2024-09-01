Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1757 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1757
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1757 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 21446 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9600 USD. Торги состоялись 17 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
2849 $
Цена в валюте аукциона 450000 JPY
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Nihon
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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