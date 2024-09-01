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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Перу 1757 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1757 LM JM
Средняя цена 3200 $
Продажи
1 106
Аверс
Реверс
4 эскудо 1757 LM JM
Средняя цена 7500 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 эскудо 1757 LM JM
Средняя цена 940 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 эскудо 1757 LM JM
Средняя цена
Продажи
0 0
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