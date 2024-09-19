Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1757 года LM JM (Перу, Фердинанд VI)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1757
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1757 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 2136 проданному на аукционе Stack's Bowers за 7500 USD. Торги состоялись 15 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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