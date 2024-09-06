Каталог монет Фердинанда VI (1746-1759)

Перу Период: 1746-1833 1746-1833
Монеты Фердинанда VI с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $4,400 - 1 216
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1752 LM J
Золото $5,000 - 0 171
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1753 LM J
Золото $4,500 - 0 87
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1758 LM JM
Золото $7,800 - 1 250
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1751 LM J
Золото $6,900 - 0 40
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1750 L R
Золото $4,800 - 1 37
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1747 L V
Золото $3,800 - 0 205
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1754 LM JD
Золото $3,600 - 0 107
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1755 LM JM
Золото $8,500 - 1 36
Перу, Фердинанд VI
4 эскудо 1750 L R
Золото $5,000 - 0 49
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1749 L R
Золото $11,000 - 0 22
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1748 L R
Золото $3,300 - 0 124
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1756 LM JM
Золото $1,700 - 0 5
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1752 LM J
Золото $3,200 - 1 107
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1757 LM JM
Золото $9,900 - 0 3
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1749 L R
Золото $10,000 - 0 4
Перу, Фердинанд VI
4 эскудо 1752 LM J
Золото $2,900 - 1 94
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1759 LM JM
Золото $3,200 - 0 36
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1760 LM JM
Золото $7,800 - 0 5
Перу, Фердинанд VI
4 эскудо 1753 LM J
Золото - - 0 0
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1747 L V
Золото - - 0 1
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1748 L R
Золото - - 0 1
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1748 L V
Золото $2,800 - 0 10
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1751 LM J
Золото $650 - 0 9
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1755 LM JM
Золото $9,000 - 0 1
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1749 L R
Золото $1,100 - 0 7
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1753 LM J
Золото $6,300 - 0 6
Перу, Фердинанд VI
4 эскудо 1751 LM J
Золото $13,000 - 0 2
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1752 LM J
Золото - - 0 1
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1754 LM JD
Золото $750 - 0 2
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1758 LM JM
Золото $640 - 0 13
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1759 LM JM
Золото $1,500 - 0 4
Перу, Фердинанд VI
4 эскудо 1758 LM JM
Золото - - 0 0
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1748 L V
Золото $2,600 - 0 4
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1750 L R
Золото - - 0 0
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1749 L V
Золото - - 0 1
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1755 LM JM
Золото - - 0 0
Перу, Фердинанд VI
4 эскудо 1754 LM JD
Золото $1,700 - 0 7
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1753 LM J
Золото - - 0 0
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1747 L V
Золото $3,700 - 0 5
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1751 LM J
Золото - - 0 0
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1757 LM JM
Золото $14,000 - 0 1
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1756 LM JM
Золото - - 0 0
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1756 LM JM
Золото - - 0 0
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1758 LM JM
Золото $940 - 0 1
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1757 LM JM
Золото - - 0 1
Перу, Фердинанд VI
4 эскудо 1759 LM JM
Золото $7,500 - 0 1
Перу, Фердинанд VI
4 эскудо 1757 LM JM
Золото - - 0 0
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1759 LM JM
Золото $960 - 0 2
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1760 LM JM
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