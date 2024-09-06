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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Каталог монет Фердинанда VI (1746-1759)

Всего добавлено монет: 49

Период чеканки Фердинанда VI
Каталог монет Фердинанд VI 1746-1759
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Год монеты

Монеты Фердинанда VI с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1752 LM J
 Золото $4,400 - 1 216Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1753 LM J
 Золото $5,000 - 0 171Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1758 LM JM
 Золото $4,500 - 0 87Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1751 LM J
 Золото $7,800 - 1 250Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1750 L R
 Золото $6,900 - 0 40Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1747 L V
 Золото $4,800 - 1 37Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1754 LM JD
 Золото $3,800 - 0 205Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1755 LM JM
 Золото $3,600 - 0 107Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
4 эскудо 1750 L R
 Золото $8,500 - 1 36Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1749 L R
 Золото $5,000 - 0 49Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1748 L R
 Золото $11,000 - 0 22Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1756 LM JM
 Золото $3,300 - 0 124Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1752 LM J
 Золото $1,700 - 0 5Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1757 LM JM
 Золото $3,200 - 1 107Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1749 L R
 Золото $9,900 - 0 3Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
4 эскудо 1752 LM J
 Золото $10,000 - 0 4Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1759 LM JM
 Золото $2,900 - 1 94Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1760 LM JM
 Золото $3,200 - 0 36Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
4 эскудо 1753 LM J
 Золото $7,800 - 0 5Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1747 L V
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1748 L R
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1748 L V
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1751 LM J
 Золото $2,800 - 0 10Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1755 LM JM
 Золото $650 - 0 9Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1749 L R
 Золото $9,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1753 LM J
 Золото $1,100 - 0 7Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
4 эскудо 1751 LM J
 Золото $6,300 - 0 6Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1752 LM J
 Золото $13,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1754 LM JD
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1758 LM JM
 Золото $750 - 0 2Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1759 LM JM
 Золото $640 - 0 13Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
4 эскудо 1758 LM JM
 Золото $1,500 - 0 4Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1748 L V
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1750 L R
 Золото $2,600 - 0 4Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
8 эскудо 1749 L V
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1755 LM JM
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
4 эскудо 1754 LM JD
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1753 LM J
 Золото $1,700 - 0 7Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1747 L V
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1751 LM J
 Золото $3,700 - 0 5Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1757 LM JM
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1756 LM JM
 Золото $14,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
1 эскудо 1756 LM JM
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1758 LM JM
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1757 LM JM
 Золото $940 - 0 1Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
4 эскудо 1759 LM JM
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
4 эскудо 1757 LM JM
 Золото $7,500 - 0 1Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1759 LM JM
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Перу, Фердинанд VI
2 эскудо 1760 LM JM
 Золото $960 - 0 2
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